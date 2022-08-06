Москва, 6 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено 263 самолета и 145 вертолетов. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Денис Абрамов ИА REGNUM Граффити в поддержу спецоперации России на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

Также уничтожено 1693 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 361 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, и 4739 единиц военной автомобильной спецтехники.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Дибровное, Долгенькое, Сулиговка, Байрак, Пришиб, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области.