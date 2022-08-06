Москва, 6 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России Уничтожение складов с боеприпасами и военной техникой ВСУ

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«За сутки поражены: пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Дружковка ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожено: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое и Соледар ДНР», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск «Днепр».