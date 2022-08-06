Москва, 6 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

7th Army Training Command ВСУ

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Кроме того, в н. п. Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона», уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники.

Также в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Лозовое, Андреевка, Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов.