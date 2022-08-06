Москва, 6 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона», уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

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Также в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Лозовое, Андреевка, Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов.

Кроме того в районе н. п. Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ.