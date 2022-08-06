Москва, 6 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В районе н. п. Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России

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В результате уничтожено свыше 400 националистов, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов.