Донецк, 6 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Отступая к Артемовску, ВСУ бросили стратегически важные высоты, рассказал командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным «Джексон».

7th Army Training Command ВСУ

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"Укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его (ВСУ) на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали. Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артемовск», — передает его словам РИА Новости.

На данных позициях на артемовском направлении, по его словам, ВСУ могли бы держать оборону достаточно долго.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах н. п. Артемовск, Соледар, Авдеевка ДНР подразделения 54-й механизированной, 58-й, 56-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.