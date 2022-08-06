Донецк, 6 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В поселке Куйбышева в Никитовском районе Горловки при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница. Об этом 6 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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«В результате обстрела пос. Куйбышева (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков по ул. Таллинская ранена мирная жительница», — написал он в Telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку.