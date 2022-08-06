Москва, 6 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Обстрелы со стороны ВСУ ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской. Об этом 6 августа заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Запорожская АЭС

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5 августа появилась информация, что ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС.

«Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия… Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может, произойти катастрофа сродни Чернобыльской, но ООН молчит», — отметил он.

Ранее готовился визит сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но в последний момент «Секретариат ООН поездку не согласовал, и фактически сорвал», подчеркнул Вишневецкий.