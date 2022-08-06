Донецк, 6 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм. 09:30 — н.п. Клещеевка — н.п. Металлист: выпущено 20 снарядов калибра 155 мм. 10:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

ВСУ за минувшие сутки 85 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 450 единиц боеприпасов.