Донецк, 6 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

U.S. Army Europe ВСУ

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«ВФУ нанесли артиллерийский удар по ул. Краснознамённой, повреждения получила школа №21 — разрушена кровля, остекление. Снаряды попали в спортивную площадку учебного заведения», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ также атаковали Донецк, под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток».