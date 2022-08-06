ВСУ нанесли артиллерийский удар по школе в Донецке
Донецк, 6 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
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ВСУ
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«ВФУ нанесли артиллерийский удар по ул. Краснознамённой, повреждения получила школа №21 — разрушена кровля, остекление. Снаряды попали в спортивную площадку учебного заведения», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ также атаковали Донецк, под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток».