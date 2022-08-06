Донецк, 6 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 152 мм. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:45 н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Украинские боевики с позиций в Красногоровке открыли огонь по жилым кварталам с применением артиллерии калибром 152 мм.

Ранее украинские боевики выпустили по Гольмовскому 15 снарядов «натовского» калибра.