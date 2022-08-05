Донецк, 5 августа, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Нацисты ВСУ «ощущают своё скорое поражение» и в своей привычной беспощадной манере наносят удары по мирному населению Донецка, написал в своем телеграм-канале 5 августа военный эксперт Юрий Подоляка.

Vladimir Yaitskiy Донецк. 2013

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Как сообщалось ранее, 5 августа киевская армия продолжала интенсивные обстрелы Донецка.

Снаряды попали, в частности, в здание одной из больниц города (среди раненых есть дети) и в донецкий железнодорожный вокзал.