Бишкек, , 01:51 — REGNUM Западные страны и США попытаются создать «вторую Украину» для России в Туркестане и «третью Украину» для Китая на Тайване. Такое мнение 5 августа ИА REGNUM высказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Флаг США

Эксперт рассказал, что недавний скандал вокруг визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на китайский Тайвань «не останется без ответа».

«Пекин уже проводит военные учения вблизи острова и фактически блокирует его. Но на этом КНР не остановится, рано или поздно решение проблемы Тайваня войдет к активную стадию», — предположил он.

Говоря о «второй Украине» для России в Средней Азии и Казахстане, эксперт отметил, что «Вашингтон хочет столкнуть Россию с ее партнерами в регионе».

«Помимо очевидного отвлечения внимания России от Украины, США нужен еще один конфликт для решения своих внутриполитических проблем. В ноябре 2022 года состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, демократы могут проиграть. Им нужно срочно спасать ситуацию, демонстрировать успехи в противостоянии России и Китаю и на волне патриотизма «вытаскивать» победу на выборах», — сказал политолог.

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