Пномпень, 5 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является серьёзным посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР. Об этом 5 августа на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене заявил глава МИД КНР Ван И.

UN Geneva Ван И

«Торопливый визит [Пелоси] на Тайвань стал серьёзным нарушением принципа «одного Китая» и американо-китайских двусторонних договоренностей», — указал дипломат.

При этом глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, попытки Соединенных Штатов и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут. По его словам, «никто, никакая политическая сила, ни одна страна не сможет отколоть Тайвань от Китая».

«Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это [визит Пелоси]. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьёзными последствиями, всю ответственность за которые несёт Вашингтон», — заключил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала на Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая. 3 августа она провела встречи с заместителем спикера тайваньского парламента Цаем Цичаном и представителями различных партий. Также она пообщалась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. После 20-часового визита самолёт Пелоси и её делегации вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань чистой провокацией. По его словам, это повлияло на уровень напряжённости в регионе.

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