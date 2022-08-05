Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помогли решить вопрос с вывозом украинского зерна из черноморских портов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 августа на встрече с Эрдоганом в Сочи.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Он отметил, что вопрос был решён при непосредственном участии Эрдогана и при посредничестве Секретариата ООН.

«Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», — сказал Путин.

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