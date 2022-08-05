Киев, , 07:53 — REGNUM Сухогрузы Rojen и Navistar с украинским зерном покинули морские порты Черноморска и Одессы. Об этом 5 августа сообщил телеканал Al Jazeera.

Кукуруза Александр Погожев © ИА REGNUM

Одно судно из Черноморска и одно из Одессы доставят груз зерна кукурузы в Турцию по морскому гуманитарному коридору. В Стамбуле суда обследуют представители Совместного координационного центра (СКЦ), после чего сухогрузы проследуют по намеченному маршруту.

Судно Navistar доставит из Одессы 33 тыс. тонн груза в ирландский Рингаскидди, сухогруз Rojen из порта Черноморска доставит 13,041 тыс. тонн зерна в британский Тиспорт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СКЦ в Стамбуле санкционировал выход в море трёх судов с зерном из украинских портов.

Читайте ранее в этом сюжете: Выход судов с зерном санкционирован с Украины через гуманитарный коридор