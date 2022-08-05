Москва, , 14:16 — REGNUM С предложением президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обсудить в ООН всеобщее пятилетнее перемирие не знакомы в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 5 августа журналистам.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Lopezobrador.org.mx

Обрадор ранее заявил, что все войны, конфронтации и провокации нужно остановить во всём мире на несколько лет, чтобы все народы могли противостоять кризису, который подстегнула пандемия COVID-19.

«Я честно говоря, не знаком с такой идеей, не слышал и не читал на этот счёт ничего», — сказал Песков.

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