Мехико, 5 августа 2022, 12:22 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с инициативой ввести всеобщее перемирие сроком на пять лет. Об этом пишет издание Expancion Politica.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Eneas De Troya

При этом, по его словам, речь должна идти о приостановке не только конфликтов, но и провокаций, в том числе и экономических.

«Мир в состоянии договориться между всеми народами, странами о перемирии, по крайней мере на пять лет, чтобы иметь возможность противостоять кризису, затрагивающему народы, о перемирии, чтобы остановить войны, конфронтацию, провокации, оставить все как есть, остановить конфронтацию», — говорится в сообщении Обрадора.

По его словам, это в особенности должно затронуть Россию и Украину.

Он напомнил о существовании кризиса, который подстегнула мировая пандемия коронавируса: «У всех у нас проблемы из-за отсутствия экономического роста, бедности становится все больше, идет глобальная инфляция. Что мы должны сделать? Содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству наций и народов для развития, а не провокаций, не конфликтов, мы не хотим гегемонии в мире».

По его словам, сегодня «не слишком сложно» обратиться с соответствующей просьбой к США, России и Китаю с соответствующим предложением, которое можно было бы поднять в ООН.