Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Заявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о пятилетнем перемирии активно обсуждают в социальных сетях. В Петербурге его сравнили с героем советского мультфильма Котом Леопольдом. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как пацифистское заявление восприняли в Северной столице.

Цитата из м/ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР «Давайте жить дружно!»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент Мексики предложил заключить глобальное перемирие на пять лет. Политик считает, что существующие конфликты и экономические провокации необходимо прекратить. Аргументом в пользу перемирия стало решение проблем мирового кризиса.

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«Хоть один вменяемый президент в мире есть. Может, у мира есть шанс не стать пустошью», — выразил надежду Max.

В социальных сетях пользователи идею в основном поддержали, но сомневаются в её реализации в виду политики США и НАТО.

«Отличное предложение, но американский истеблишмент ни за что на такое не пойдет», — написал Павел И.

«Это перемирие будет победой Путина и над Украиной, и над всем Западом. На что они никогда не пойдут», — заявил Борис Б.

Один из пользователей при публикации ссылки на новость о президенте прикрепил фото героя советского мультфильма «Приключения Кота Леопольда», который в каждой серии повторял «Ребята, давайте жить дружно».

Часть пользователей из Петербурга обратилась к состоянию Мексики и к её проблемам. Комментаторы напомнили о том, что в государстве многие годы существует проблема с наркоторговлей.

«В своей стране не может навести порядок, а всё туда же, в мировую политику, наверное, в такси раньше работал!» — оценил заявление президента Сергей Б.

Происхождение президента стало поводом для острых комментариев. Среди них, например, такое: «Однако, текила натощак творит чудеса…».

В целом, к высказыванию президента отнеслись как к наивному заявлению. Пользователи с сарказмом отмечали, какой лидер Мексики умный, ведь кроме него никто об этом не додумался.