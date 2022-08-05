Хабаровск, 5 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Хабаровске 5 августа состоялась торжественная выписка из роддома жены и сына погибшего офицера, Героя России Максима Концова. Семью встречали сослуживцы, родные и представители правительства Хабаровского края.

duma.gov.ru Звезда Героя России

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«В составе разведгруппы Максим Концов выполнял боевое задание. Был ранен. Когда понял, что их окружают, дал команду отступать. Сам же остался прикрывать отступление. Получил ещё два смертельных ранения. Максиму было 33 года.

Его жена Инесса Концова назвала новорожденного сына в честь погибшего мужа Максимом. Роды прошли успешно. Малыш крепкий, рост 57 см, вес 4170.

Семья героя не останется без внимания. Будем помогать в решении самых различных вопросов, которые могут возникнуть», — сообщил в своём телеграм-канале зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство управления Восточного округа нацгвардии предложило властям Хабаровска увековечить память Героя Максима Концова.