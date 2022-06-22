Хабаровск, , 11:54 — REGNUM Руководство управления Восточного округа нацгвардии предложило властям Хабаровска увековечить память Героя Российской Федерации Максима Концова, погибшего в ходе военной спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На монумент, находящийся напротив Дома радио, предлагается нанести фамилию и инициалы Максима Андреевича Концова.

С 2010 года Максим Концов проходил военную службу в отряде специального назначения «Тайфун» внутренних войск МВД России. Он выполнял служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. За участие в боевых действиях награждён ведомственными медалями «За разминирование», «За отличие в службе 3 степени», «За службу на Кавказе». 24 марта 2022 года он выполнял задачи специальной военной операции. Благодаря самоотверженным действиям лейтенанта Максима Концова, разведывательному подразделению удалось ликвидировать группу нацистов.

Во время выполнения боевой задачи офицер был дважды ранен, но несмотря на это продолжал вести бой, прикрывая огнем отряд разведывательного управления. За мужество, отвагу и самоотверженность Максиму Андреевичу Концову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащий 4-й военной базы РФ, расположенной на территории Южной Осетии, 23-летний Тамерлан Магкоев за участие в специальной военной операции награждён высшей военной наградой Российской Федерации — орденом Святого Георгия IV степени.