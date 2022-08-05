Осло, 5 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Бригады быстрого реагирования из Гренландии, Дании, Франции и США провели крупные поисково-спасательные работы и учения по борьбе с загрязнением у берегов Гренландии в рамках ежегодных учений. Об этом сообщает норвежское сетевое издательство UpStream.

U.S. Navy Корабль-док USS Oak Hill (LSD 51)

Учения «Argus-2022» проходили в течение пяти дней в конце июля у берегов Сисимиута и Нуука, столицы Гренландии. В этом году береговая охрана США направила катерное судно USCGC Oak — морской буксировочный корабль.

По словам властей Дании, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на море в арктических водах возрастает по мере таяния морского льда, что позволяет большему количеству судов заходить в регион.

Лёд и хрупкая экосистема могут сделать очистку от разливов нефти и других загрязняющих веществ особенно сложной задачей в Арктике. В прошлогодних учениях датское командование использовало попкорн в качестве заменителя разлитых загрязняющих веществ, наблюдая, как он будет реагировать на течения, и определяя, как лучше всего локализовать и ликвидировать фактический разлив.

«Argus» — это ежегодное обучающее мероприятие под руководством Дании. Учения, призванные усилить поисково-спасательные работы и реагирование изменение морской окружающей среды в Арктике. В 2021 году программу расширили, включив меры по ликвидации разливов нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, самая длинная атомная подводная лодка (АПЛ) в мире К-329 «Белгород» дает России еще один инструмент для доминирования в Арктике, где тающие льды открывают новые межконтинентальные морские пути.

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