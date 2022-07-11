Нью-Йорк, США, , 15:27 — REGNUM Самая длинная атомная подводная лодка (АПЛ) в мире К-329 «Белгород» дает России еще один инструмент для доминирования в Арктике, где тающие льды открывают новые межконтинентальные морские пути. Об этом сообщает американское информационное агентство The Drive.

Подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы статьи утверждают, что атомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09 852 является «подводной ударной и разведывательной платформой для широкого спектра задач, она может обнаруживать объекты на дне океана и манипулировать ими, в том числе коммуникационными кабелями, которые она может либо прослушивать, либо перерезать».

В публикации отмечается, что «Белгород» будет первым судном, который будет оснащен шестью межконтинентальными автономными торпедами с ядерными боеголовками «Посейдон». Торпеды такого типа могут уничтожать города издалека. Это система доставки ядерного оружия, предназначенная непосредственно для ослабления любых возможностей американской противоракетной обороны.

«Несмотря на десятилетия создания, российский военно-морской флот наконец ввел в эксплуатацию одно из своих самых универсальных и страшных видов оружия», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 июля 2022 года АО «ПО «Севмаш» передал исследовательскую подводную лодку «Белгород» Военно-морскому флоту РФ.

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