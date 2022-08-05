Москва, 5 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Девять мирных жителей в Харьковской области едва не лишись своих квартир. Граждан из их жилищ пытались принудительно выселить украинские военные. Об этом 5 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

U.S. Army Europe ВСУ

Он уточнил, что конфликт у местных жителей произошёл с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Они «пытались выселить мирных граждан из их домов для того, чтобы разместить там иностранных наёмников, а также установить на участках военную технику и артиллерию».

«Для пресечения протестов националисты и иностранные наёмники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населённом пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения», — уточнил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики продолжают прикрываться мирным населением и провоцировать удары по жилым домам и социальным объектам. По его словам, ВСУ размещают тяжёлое вооружение и боевую технику во дворах жилых домов, а их жителям запрещают покидать их. К примеру, в июле в Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах по нескольким улицам были размещены националисты вооружённых формирований Украины, которые занимаются грабежом.

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