Москва, , 22:10 — REGNUM Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры в военных целях, сообщил вечером 26 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, продолжается практика минирования жилых кварталов без извещения об этом мирных жителей.

«В Дружковке на территории профессионального лицея № 36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено;

в Зализном украинские неонацисты в Доме культуры (просп. Пионеров) оборудовали опорный пункт, разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась;

в Артемовске военнослужащие ВСУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (ул. Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — сказал Мизинцев.

При этом, отметил он, мирных жителей удерживают в своих домах, прикрываясь ими как «живым щитом».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинским формированиям приказано минировать окраины Артёмовска