Вашингтон, 5 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не сможет участвовать в выборах 2024 года из-за своего возраста и состояния. Об этом заявил ведущий Fox News Карл Роув.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Он полагает, что большинство демократов не поддержит попытку Байдена переизбраться, если тот решится вновь баллотироваться в президенты наперекор своей же партии. Демократы выступят за более молодого кандидата.

«Я говорю это уже больше года: демократы не настолько глупы, чтобы выдвигать кого-то в возрасте 82 лет, кто уже с трудом может связать два предложения», — сказал Роув.

По словам обозревателя, ухудшение рейтингов Байдена видят и демократы, и он сам. Поэтому однопартийцы, сам Байден или его семья найдут способ взглянуть правде в глаза: выдвигать свою кандидатуру ему не следует.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинги Байдена опускаются до рекордно низких значений. Так, в июле показатель одобрения его работы на посту президента США впервые упал ниже 30%. Тем не менее, глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила планы Байдена вновь идти на выборы.

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