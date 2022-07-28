Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 году, несмотря на низкий уровень поддержки среди избирателей и членов американской Демпартии, заявила глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано», — заявила она.

Ранее телеканал CNN представил результаты соцопроса. Согласно его данным, только 25% избирателей американской Демпартии поддерживают выдвижение Байдена кандидатом в президенты в 2024 году.

Также свой опрос проводила исследовательская служба Квиннипэкского университета. По ее данным, 54% сторонников демократов в США выступают против участия Байдена в президентских выборах. Отмечается, что у действующего главы Белого дома продолжает падать рейтинг внутри страны.