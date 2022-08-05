* Талибы — запрещённая в России организация

Нили, Афганистан, 5 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В афганской Дайкунди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей тюрьме казнили Мохаммада Забули, сотрудника сил безопасности предыдущего правительства Афганистана. Это произошло на глазах у его сына. Об этом сообщает газета «8 Собх».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили сокамерникам Забули, что они не был казнён, а покончил жизнь самоубийством из-за страха.

Собеседники добавили, что Забули умер под пытками, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвесили его уже бездыханное тело, чтобы инсценировать самоубийство. Местные источники в уезде Навамиш провинции Дайкунди утверждают, что Забули умер в результате пыток.

Мохаммад Забули, бывший сотрудник афганских сил безопасности, бежал в Иран после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники его десятилетнего сына, он вернулся в родной город из Ирана и был арестован радикалами.