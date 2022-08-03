* талибы — запрещённая в России организация

Нили, Афганистан, , 14:12 — REGNUM В уезде Навамиш афганской провинции Дайкунди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали бывшего сотрудника сил безопасности после осады его дома в течение нескольких часов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Мохаммад Забули, бывший сотрудник сил безопасности, вернулся из Ирана 31 июля, после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники и пытали его десятилетнего сына. Он бежал в Иран после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Согласно источникам, Забули намеревался отправиться в центр содержания под стражей уезда Навамиш, чтобы спасти жизнь своего сына, но его дом был окружён талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переговоры велись в течение нескольких часов.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце концов арестовали Мохаммада Забули при посредничестве местных старейшин и пообещали освободить его сына. Однако радикалы, вопреки своим обязательствам, до сих пор держат под стражей и отца, и сына и не предоставляют никакой информации об их состоянии.

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали этого мальчика и потребовали оружие за его освобождение.

Источники со ссылкой на близких, которые смогли навестить ребёнка, говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сковали его руки и ноги цепями. Поэтому Мохаммад Забули решил вернуться в Афганистан и сдаться талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).