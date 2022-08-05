Соледар, ДНР, 5 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Обороняясь в Соледаре, ВСУ бьют по собственным оставленным и уже пристреленным позициям, написал в своем телеграм-канале 5 августа военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Бои идут у стен завода Knauf. Зацепиться за улицы города сложно в ввиду массированной работы артиллерии противника», — отметил он.

Другие подразделения союзных сил уже работают в Артемовске (Бахмуте), но и там пока рано говорить, что штурмовики закрепились в городе, добавил Поддубный.