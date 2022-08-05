Пномпень, , 10:17 — REGNUM Стратегическое партнёрство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях. Об этом 5 августа на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я убеждён, что наше стратегическое партнёрство является одной из опор движения за торжество международного права, а ни каких-то «правил», придумываемых США и их сателлитами. Речь идёт именно о международном праве, прежде всего Уставе ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств», — указал российский министр.

Глава МИД России подчеркнул, что Вашингтон «этот принцип нарушает повседневно, повсеместно, и это требует, конечно же, реакции».

«Мы с КНР участвуем в недавно созданной группе друзей в защиту Устава ООН. Я считаю, что это перспективная идея, которая заслуживает расширения, и мы уверены, что новые члены присоединяться к её работе», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что на фоне роста напряжённости в Тайваньском проливе Китай готов к укреплению своего стратегического сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что Россия всегда следует принципу «одного Китая» и выступает против любых посягательств на китайский суверенитет.

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