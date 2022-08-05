Москва, 5 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Тёплое лето в Москве и Подмосковье решил продлить солнечный антициклон. В субботу и воскресенье — 6 и 7 августа — погода будет очень жаркой и без осадков, передают 5 августа «Метеоновости».

Дмитрий Староверов Жара в Москве

В субботу температура ночью составит +16… + 18 °С. Днём воздух раскалится до +30… +32 °С. Ветер юго-восточный с переходом на южный. Атмосферное давление повышенное 754-756 мм рт. ст.

В воскресенье Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принеёет кратковременные дожди с грозами. Жара спадёт, но ненамного. Максимальная температура +28… +31 °С.

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