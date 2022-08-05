Москва, , 08:40 — REGNUM В Москве температура воздуха 5 августа достигнет 31 °С. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Москва. Летняя погода. Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Он отметил, что характер погоды в Москве будет обусловлен антициклоном. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха составит 29 — 31 °С. В Подмосковье будет 27 — 32 °С.

Ветер ожидается восточный, от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что немного выше средних многолетних значений.