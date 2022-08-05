Вашингтон, 5 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Резкое наращивание Индией импорта российских удобрений выявило серьёзные препятствия для попыток Запада изолировать Москву. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

За период с апреля по июнь Индия закупила у России 7,74 млн тонн удобрений, что стало рекордом, также увеличены закупки угля и подсолнечного масла. В мае Индия ввезла российские товары на $8,3 млрд. Этот показатель почти втрое превышает прошлогоднее значение.

«В последние месяцы Индия резко увеличила импорт удобрений из России, указав на трудности, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, пытаясь изолировать Москву [из-за спецоперации на Украине]», — говорится в статье.

Как отмечает обозреватель, тесные экономические связи с Москвой налажены не только у Нью-Дели. Российские удобрения нужны Бразилии для ценного урожая сои. Перебои в надёжных поставках из РФ обернутся негативными последствиями для сельского хозяйства этих стран.

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