Нью-Дели, , 14:46 — REGNUM Вопреки призывам США и их союзников к санкциям против России, индийские нефтеперерабатывающие компании скупают всё больше российской нефти, а правительство Индии изучает способы защиты отечественных нефтяных компаний в случае, если они попадут под вторичные санкции, сообщает 8 июля Reuters.

Индия и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В результате объем поставок из России в Индию резко подскочил. В мае 2022 года Индия импортировала 819 тыс. баррелей в сутки, тогда как в апреле — всего 277 тыс. баррелей, а годом раньше — 33 тыс. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию — на первом месте остается Ирак.

Европейские страны и США ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Хотя в Нью-Дели призвали к скорейшему прекращению огня, но не осудили действий России.

Представитель индийского правительства заявил, что Индия планирует и дальше закупать российскую нефть.

«Если Индия перестанет покупать нефть у России, весь мир будет гоняться за одной и той же нефтью, и из-за этого цены еще больше вырастут», — сказал он.

Индия, как никакая другая страна, за исключением Китая, помогла России компенсировать падение спроса на нефть, подорвав усилия Запада по изоляции Москвы.

По словам официальных лиц, Индия не хочет повторить прошлую ошибку: в свое время она присоединилась к санкциям против Ирана, тогда как ее главный региональный соперник — Китай — безнаказанно продолжал покупать иранскую нефть и получать все экономические выгоды.

«Индия стоит на той позиции, что если Китай покупает, то почему бы и нам не покупать? — говорит исполнительный директор энергетической консалтинговой компании Qamar Energy Робин Миллз. — Индия не хочет снова оказаться в той же ситуации, когда Китай продолжал покупать иранскую нефть, а Индия перестала».

Хотя правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди ценит хорошие отношения с Вашингтоном и Западом, индийские чиновники говорят, что внутренние потребности превыше всего, и утверждают, что Россия была их стране лучшим другом в энергетическом сотрудничестве, чем США.

Кроме того, Россия давно поддерживает Индию по важнейшим вопросам, например по территориальной проблеме Кашмира, и является важнейшим поставщиком иностранной военной техники.

Все это объясняет, почему Нью-Дели не спешит ставить интересы США выше интересов России, особенно после того, как страна ощутила на себе экономический ущерб от санкций, принятых в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы и калия, используемого в удобрениях, из Беларуси.

Читайте ранее в этом сюжете: CNBC: Китай и Индия — не союзники для планов G7 в отношении России