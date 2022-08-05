Пекин, , 07:22 — REGNUM Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan отошла от района вблизи Тайваня, где 4 августа начались широкомасштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), на расстояние «несколько сотен километров». Об этом 5 августа сообщает газета South China Morning Post.

Авианосец Ronald Reagan

Издание ссылается на соответствующее заявление профессора Академии национальной обороны НОАК, генерал-майора Мэн Сянцина, отметившего, что американские корабли, до этого направлявшиеся в район острова, выполнили свой манёвр после того, как НОАК впервые обозначила в качестве зоны для учебных стрельб акваторию к востоку от Тайваня.

По словам представителя китайских военных, учения вокруг острова Тайвань, стартовавшие после провокационного визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, являются сильным сдерживающим фактором для сговора между Соединёнными Штатами и Тайваньским регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы Седьмого флота США, атомный авианосец Ronald Reagan, направлявшийся в Южно-Китайское море, «провёл плановые операции в Филиппинском море».

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