Токио, , 03:57 — REGNUM Военные учения в районе Тайваня, которые сопровождаются пуском ракет, упавших в пределах исключительной экономической зоны Японии, требует прекратить от Пекина Токио. Об этом 5 августа заявил японский премьер-министр Фумио Кисида по итогам встречи со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кисида указал, что ракеты, запущенные Китаем в ходе военных учений, упали в акватории вблизи Японии, включая исключительную экономическую зону. По словам Кисиды, это серьёзная проблема, ставящая под угрозу безопасность Японии и её жителей.

«Я сообщил, что мы серьезно осудили Китай и заявили протест. Кроме того, на этот раз действия Китая оказывают серьезное воздействие на мир и стабильность в регионе и мире. Мы потребовали немедленно остановить военные учения Китая», — отметил Кисида.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам представителя китайской армии, военные учения вокруг острова Тайвань являются сильным сдерживающим фактором для сговора между США и Тайваньским регионом.

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