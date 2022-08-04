Москва, 4 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Армении и Азербайджану следует проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном 4 августа на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения… Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня», — заявили в МИД России.

Ведомство считает, что урегулировать противоречия можно лишь политико- дипломатическими средствами. При этом необходимы учёт позиций сторон и строгое соответствие трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки, подчеркнули в МИД, российская сторона активно работает и с Арменией, и с Азербайджаном на всех уровнях, включая высший.

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