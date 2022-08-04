Степанакерт, , 12:28 — REGNUM Степанакерт ожидал «адресной реакции» международного сообщества на обострение в Нагорном Карабахе, но её не видно. Об этом 4 августа заявил агентству News. am глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более того, некоторые организации, заявив о недопустимости эскалации и своей заинтересованности в стабилизации ситуации, почему-то ставят фактически знак равенства между агрессором и стороной, которая подверглась агрессии», — сказал Бабаян.

Он считает, что подобные заявления недопустимы, и лучше бы их совсем не было. По мнению министра, такое приравнивание «жертвы» и «агрессора» провоцирует новое обострение.

«Мы подверглись агрессии со стороны Азербайджана, а не Азербайджан», — подчеркнул Бабаян.

Напомним, 1 августа в Нагорном Карабахе был ранен военнослужащий в ходе обстрела с азербайджанской стороны. 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата. В тот же день в Арцахе сообщили о двух атаках ВС Азербайджана с применением БПЛА и миномётов. Сообщается, что двое карабахских военнослужащих погибли, 19 были ранены. В Карабахе объявили частичную мобилизацию.