Москва, 4 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев встал на сторону женщины, которая 4 августа на встрече населения с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко в Шахтёрске бросила ботинок с плесенью в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова.

Government.ru Юрий Трутнев

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Трутнев подчеркнул, что оснований для наказания женщины нет и пообещал разобраться в ситуации.

«Если мэры стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми, и единственным способом привлечь их внимание является запустить ботинком, то надо просто мэров менять», — цитирует полпреда ren. tv.

Юрий Трутнев уверен, что женщину не стоило забирать в отделение полиции. Отметим, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, на глазах которого произошёл конфликт не отреагировал на него.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова, написало ИА «Сак. ком». Женщина подняла на встрече вопрос расселения аварийного жилья. Мэрия района предлагала ей переехать из одного аварийного дома в другой.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, судебным приставам и прокурору региона Вячеславу Шайбекову запросы в связи с ситуацией вокруг аварийного жилья.