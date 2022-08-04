Москва, , 10:28 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил запросы губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, судебным приставам и прокурору региона Вячеславу Шайбекову запросы в связи с ситуацией вокруг аварийного жилья.

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парламентарий обратил внимание на то, что в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалинской области Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова.

«Плесневелый ботинок как символ человеческого отчаяния. Это до какого состояния довёл чиновничий беспредел бедную женщину, чтобы она так поступила? Крик души, не иначе», — отметил Нилов в телеграм-канале.

«И главная пострадавшая тут — задержанная, которая много лет не может получить нормальное жильё, а не чиновники, не исполняющие решения суда. Направил запросы губернатору, судебным приставам и прокурору Сахалинской области. Закон, дающий право на переселение из аварийного жилья, для всех един. Надо восстановить справедливость в этой ситуации», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече с губернатором Сахалинской области женщина пожаловалась на бездействия местной администрации. Она рассказала, что проживает в аварийном доме. Мэрия предложила ей квартиру, которая также находится в аварийном здании. Разгоряченная женщина кинула в мэра Углегорского района ботинок с плесенью, который она принесла на встречу с Лимаренко, как доказательство аварийного состояния своей квартиры. Её вывел из зала сотрудник полиции.

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