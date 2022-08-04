Москва, 4 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за прошедшие сутки подавили три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 ВСУ, сообщили 4 августа в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Самолёт ВКС России

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили два пункта управления ВСУ.

Читайте также: ВС России за сутки поразили два пункта управления ВСУ