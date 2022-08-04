Москва, 4 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили два пункта управления ВСУ, сообщили 4 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, за сутки были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2.