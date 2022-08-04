Донецк, 4 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, сообщил в своем телеграм-канале 4 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Vladimir Yaitskiy Донецк. 2013

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«Всем быть предельно осторожными и оставаться в укрытии», — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли район донецкого театра, где проходила церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России и Героем ДНР посмертно). Не менее двух снарядов попали в здание театра оперы и балета, а также в другие здания. По предварительным данным, погибли два человека.