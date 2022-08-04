Донецк, 4 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В результате обстрела центра Донецка 4 августа есть погибшие, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.

Vladimir Yaitskiy Донецк. 2013

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Информация уточняется, добавил он.

Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли район драматического театра Донецка, где проходила церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России и Героем ДНР посмертно). Не менее двух снарядов попали в здание театра.