Луганск, 4 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Украинские военные, находящиеся в районе Артемовска, массово отказываются подчиняться приказам руководства. Сведениями о неповиновении солдат ВСУ располагает разведка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 4 августа сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Массовое неповиновение военнослужащих военных формирований Украины, несущих службу в районе населённого пункта Артемовск, привело к ужесточению к ним дисциплинарных мер», — написал в телеграм-канале Марочко.

Кроме того, по его словам, «на зачинщиков, саботирующих выполнение приказов со стороны вышестоящего командования, заведен ряд уголовных дел».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командиры подразделений 132-го разведывательного батальона ВСУ в Харьковской области отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь. По данным Минобороны РФ, командиры подразделений батальона переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.

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