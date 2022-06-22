Москва, 22 июня 2022, 12:33 — REGNUM Боевики батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции, заявил 22 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что российские войска поразили высокоточными ракетами четыре украинских склада с боеприпасами и зенитный ракетный комплекс, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
Читайте также: Минобороны России: четыре склада ВСУ и ЗРК «Бук-М1» уничтожены в Донбассе