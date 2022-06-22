Москва, , 12:33 — REGNUM Боевики батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции, заявил 22 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской Народной Республики, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что российские войска поразили высокоточными ракетами четыре украинских склада с боеприпасами и зенитный ракетный комплекс, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

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