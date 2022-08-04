Донецк, 4 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, 15 получили ранения, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За минувшие сутки, с 08:00 3 августа до 08:00 4 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 15 мирных жителей получили ранения, из них четыре подорвались на мине ПФМ-1», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Донецке маршрутное такси подорвалось на мине «Лепесток».

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