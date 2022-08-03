Донецк, , 11:40 — REGNUM В Донецке маршрутное такси подорвалось на мине «Лепесток, сообщил 3 августа мэр города Алексей Кулемзин.

Въезд в Донецк Алтай. Отряд «Суть времени» © ИА REGNUM

«По улице Энгельса возле остановки «Дом быта» на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из поселка Октябрьский Рудник», — написал он в телеграм-канале.

О пострадавших не сообщается.

По его словам, такие же боеприпасы, по предварительным данным, нашли и на Кремлевском проспекте, улицах Вахрушева и Шверника.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования произвели ракетный обстрел Кировского района Донецка, рассыпав по нему запрещённые противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

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