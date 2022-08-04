* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:00 — REGNUM Абдул Салам Ханафи, второй вице-премьер правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осудил авиаудар США по кабульскому району Ширпур, приведший к гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

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Ханафи заявил, что не обладает полной информацией об этом событии, но атака беспилотников США «является нарушением национального суверенитета, нарушением международных принципов и соглашения в Дохе».

Он в очередной заявил, что, согласно политике талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), территория Афганистана не используется против какой-либо страны.

Ранее аналогичные слова в твиттере высказал официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Между тем, согласно сообщениям, некоторые высокопоставленные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел Афганистана, покинули Кабул после смертоносной атаки на лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).